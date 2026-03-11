“Conmigo no tienen nada que arreglar”, advierte Karina Milei a Gregorio Dalbón y a la AFA
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondió este miércoles con dureza al abogado Gregorio Dalbón, quien había acusado al Gobierno de intentar “quedarse” con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La funcionaria rechazó esas afirmaciones y sostuvo que el tema está en manos de la Justicia.
“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, escribió la hermana del presidente Javier Milei en sus redes sociales.
El mensaje llamó la atención ya que Karina Milei no suele utilizar su cuenta de X para protagonizar cruces públicos, por lo que su intervención fue interpretada como una respuesta directa a los dichos del letrado.
La respuesta del Gobierno
Tras la publicación de la secretaria general de la Presidencia, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también se refirió al tema y defendió el accionar institucional del Gobierno.
“El debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”, sostuvo.
Además, remarcó que la legislación vigente prohíbe cualquier intervención del Poder Ejecutivo en causas judiciales, con el objetivo de preservar la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes.
“Este gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto, y seguirá poniendo, toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”, agregó.
Las acusaciones de Dalbón
Las respuestas oficiales se produjeron luego de que Dalbón asegurara que la investigación contra dirigentes de la AFA responde a una maniobra política del Gobierno.
Según el abogado, la embestida contra Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se vincula con el supuesto interés del asesor presidencial Santiago Caputo en “quedarse” con la entidad madre del fútbol argentino.
“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”, sostuvo Dalbón.
El letrado amplió además su acusación al señalar: “Es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA, es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”.
Las declaraciones fueron realizadas en las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Pablo Toviggino se presentara a declarar ante el juez en lo penal económico Diego Amarante.
La investigación judicial
El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue indagado este miércoles en el marco de una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes por al menos 19.000 millones de pesos.
Según trascendió, presentó un escrito sin responder preguntas ante el magistrado. También está imputado el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien fue citado a declarar este jueves al mediodía.
La causa se inició tras una denuncia de ARCA, que actúa como querellante, por un delito que contempla penas de entre dos y seis años de prisión vinculado a la falta de pago de retenciones al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Toviggino ingresó a los tribunales a las 11.05, acompañado por su abogado Marcelo Rochetti, y se dirigió al segundo piso, donde funciona el juzgado del magistrado Amarante. La indagatoria finalizó poco después del mediodía y el dirigente abandonó el lugar sin realizar declaraciones a la prensa.
El mensaje previo de Toviggino
Antes de presentarse ante la Justicia, Toviggino publicó en la red social X una frase que atribuyó al Papa Francisco, vinculada con la búsqueda de la verdad y la justicia.
“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, escribió.
En los próximos días, el juez deberá resolver la situación procesal de los imputados, mientras que la Cámara en lo Penal Económico analiza si ratifica la continuidad de la investigación o si la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa.