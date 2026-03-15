CONMEBOL y AFA sugirieron una “falta de neutralidad” por parte de la UEFA
La CONMEBOL y la AFA respondieron al comunicado de la UEFA y aseguraron que siempre existió voluntad de disputar la Finalissima entre la selección argentina y la selección de España en una sede neutral. Según explicaron, ambas entidades aceptaron la alternativa de jugar en Madrid luego de una larga insistencia del organismo europeo, aunque finalmente no se alcanzó un acuerdo definitivo por la fecha del encuentro.
Ambos organismos sudamericanos, señalaron además que la opción de jugar un único partido en el estadio ‘Santiago Bernabéu’ no respetaba el principio de neutralidad deportiva. Según detallaron, el 14 de marzo recibieron una propuesta para disputar el partido en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede, pero propuso trasladar el encuentro al 31 de marzo. La UEFA respondió que esa fecha no era posible y, ante la falta de acuerdo, la Finalissima quedó finalmente cancelada.
Comunicado: La Finalissima entre Argentina y España queda cancelada.
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 15, 2026
En este marco, para CONMEBOL y AFA salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral.
“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, consideraron.
Y concluyen el comunicado: “Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido”.