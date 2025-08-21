CONMEBOL prometió duras sanciones por los incidentes en Avellaneda y responsabilizó a Independiente por la Seguridad
Tras los graves incidentes que se produjeron en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, la CONMEBOL emitió un segundo comunicado en el que afirma que “actuará con la mayor firmeza” contra los culpables y recordó que los clubes locales son los “responsables de la seguridad”.
“En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, comienza diciendo al comunicado que se difundió este jueves por la mañana en redes sociales.
La Confederación Sudamericana de Fútbol, organizadora del partido que se disputó y se “canceló” tras los incidentes, afirmó que se encuentra “en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas” y que actuará “con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria” para castigar a los culpables.
“En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, agregó.
Y en el cierre, instó a “todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”.
De esa manera, la casa madre del fútbol sudamericano fijó postura sobre quiénes son los responsables de llevar seguridad a los espectadores en cada uno de los partidos de Conmebol que se disputan en los distintos países. Habrá que ver qué decisión toma la Confederación en cuanto a la responsabilidad de Independiente como institución en este hecho.