Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Independiente y la U de Chile tras los incidentes en Avellaneda
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió abrir un expediente disciplinario a Independiente y a Universidad de Chile luego de los graves hechos de violencia registrados el miércoles en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, durante el partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana. Se trata de la primera comunicación oficial del organismo tras los incidentes en Avellaneda.
El comunicado, emitido desde la sede de Luque, Paraguay, incluye el informe arbitral del uruguayo Gustavo Tejera y otorga a ambos clubes un plazo de cinco días (hasta el 27 de agosto a las 13 de Paraguay) para presentar sus descargos.
Las posibles sanciones están contempladas en el Artículo 6, el 27 y el Anexo I de la Lista de Sanciones del Código Disciplinario de la Conmebol. Entre ellas figuran:
- Dar por perdido el partido por 3-0 a uno de los equipos.
- Descalificación, en casos excepcionales, de uno o ambos clubes, “velando por la integridad de la competición y el principio pro competitione”.
- Multas económicas de entre 3.000 y 50.000 dólares, por infracciones como arrojar objetos, demorar el inicio del juego, actos de racismo y otras faltas.
Informe arbitral: hechos de violencia
El reporte detalla una escalada de incidentes durante el encuentro:
- Primer tiempo: hinchas visitantes lanzaron objetos y líquidos hacia la parcialidad local.
- Final del primer tiempo: destrozos en baños de la tribuna visitante, cuyos restos fueron usados como proyectiles.
- Entretiempo: oficiales de Conmebol pidieron intervención policial en la tribuna visitante, pero el jefe operativo Comisario Javier Bibiano lo rechazó por riesgo de tragedia.
- Inicio del segundo tiempo: el partido se reanudó tras pedidos de calma, pero duró solo dos minutos; un hincha local ingresó al campo con heridas en la cabeza.
- Escalada: visitantes lanzaron butacas, piedras y una bomba de estruendo; hinchas locales intentaron ingresar a la tribuna visitante.
- Invasión: simpatizantes de Independiente atacaron la bandeja visitante y los buses del club chileno fuera del estadio.
- Decisión: capitanes de ambos equipos (Rey y Aránguiz) manifestaron que no se podía continuar; el delegado del partido, junto a árbitros y seguridad, resolvió suspender el encuentro.
La Policía Bonaerense se mantuvo firme en su decisión de no intervenir dentro de la tribuna visitante, posición respaldada por el viceministro de Seguridad provincial, Darío Ruiz, en base a protocolos internos. Finalmente, a las 23.35, se oficializó la suspensión del partido por falta de garantías.
Observaciones adicionales
- Conmebol había advertido en la reunión previa que no debía habilitarse la tribuna Sur Baja para hinchas locales, recomendación que Independiente no acató.
- No hubo escolta policial para los traslados del plantel visitante.
- Los incidentes dejaron enfrentamientos violentos, heridos y daños en las instalaciones del estadio.