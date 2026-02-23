CONINAGRO se suma a la lista de entidades del campo que manifiestan su tristeza por la muerte de Jorge Chemes
En la tarde de este domingo falleció Jorge Chemes, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro e Integración Regional por la Provincia de Entre Ríos, ex legislador nacional y renombrado dirigente tambero. CONINAGRO dio a conocer hace instantes su pesar a través de la red social X. Sus restos serán velados este lunes de 8 a 12 en la Sala 4 de SASFER, Urquiza 431.
“El Consejo de Administración de nuestra entidad, lamenta el fallecimiento de Jorge Chemes, ex Presidente de @CRAprensa y destacado dirigente gremial en defensa del sector agropecuario”, informó CONINAGRO.
“Acompañamos a su familia y colegas en este difícil momento, hacemos llegar nuestras condolencias a todos los dirigentes que compartieron su trabajo por el campo argentino”, completó en su misiva.
Cabe resaltar que Chemes formó parte de los cuerpos directivos de las principales entidades del campo en las dos últimas décadas.