CONINAGRO cuestionó la quita temporal de retenciones y pide políticas permanentes para productores
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) difundió un informe donde analizó el impacto de la quita temporal de retenciones a granos y oleaginosas. Si bien valoró el gesto del Gobierno al avanzar en la reducción de un tributo considerado distorsivo, la entidad remarcó que el beneficio “no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario”.
Desde CONINAGRO afirmaron que la medida dejó a los productores “una sensación amarga”, ya que la ventana de oportunidad funcionó como “un negocio para unos pocos”.
En ese marco, la organización sostuvo que la eliminación de retenciones debía transformarse en una política de Estado permanente, capaz de otorgar previsibilidad y horizonte a quienes generan la producción primaria.
El documento indicó: “Celebramos el camino iniciado por el Gobierno en la eliminación gradual y permanente de la alícuota, y en la convicción de que se plantee la necesidad de revisar este tributo distorsivo”, aunque enfatizó que los resultados concretos no beneficiaron a quienes más riesgo asumen.
El potencial del campo
El informe resaltó que, en apenas tres días, el Estado recaudó u$s7.000 millones, demostrando “el enorme potencial del campo argentino, siempre dispuesto a contribuir si se le permite liberar sus energías emprendedoras y creadoras”.
Por ello, la entidad convocó a profundizar políticas que fortalezcan al productor agropecuario, dado que “es desde la base de la cadena donde se multiplica el desarrollo genuino que llega a todos los argentinos”.
El regreso de las alícuotas
Tras agotarse el cupo fijado en el Decreto 682/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que, a partir de este jueves, los exportadores deberán tributar nuevamente los porcentajes vigentes:
- Soja: 26%
- Harina, pellets y subproductos de soja: 24,5%
- Aceite de soja: 24,5%
- Maíz: 9,5%
- Sorgo: 9,5%
- Trigo: 12%
- Girasol: 4-5%
- Aceite de girasol: 4%
- Cebada forrajera: 9,5%
- Harina de trigo y malta: 5%
En paralelo, el Gobierno decidió que las retenciones cero continúen para las exportaciones de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre, sin tope de cupo, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
Reacción de las provincias
La breve vigencia del beneficio generó malestar en los gobernadores del bloque Provincias Unidas, integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Los mandatarios, que habían reclamado la eliminación definitiva de las retenciones, advirtieron que la medida “solo benefició a un puñado de cerealeras” y dejó fuera a miles de productores.
El 30 de septiembre, en Chubut, los jefes provinciales planean reunirse para emitir un pronunciamiento conjunto y delinear su estrategia en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre, buscando instalar un mensaje de unidad federal y defensa de los sectores productivos del interior.