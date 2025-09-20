Congreso Latinoamericano de Primera Infancia en Gualeguaychú declarado de Interés Educativo
El Consejo General de Educación (CGE) declaró de Interés Educativo al Congreso Latinoamericano de Primera Infancia, que se realizará los días 23 y 24 de septiembre en la ciudad de Gualeguaychú, organizado por la Dirección de Educación municipal.
El evento, impulsado por la Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Gualeguaychú, busca reflexionar sobre políticas públicas para la primera infancia, fortalecer la formación docente y generar espacios de actualización y capacitación para quienes trabajan en este nivel educativo.
El CGE destacó que la iniciativa se alinea con las políticas educativas provinciales y nacionales y contribuye significativamente al desarrollo de una educación inclusiva y de calidad. Además, la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú reconoció el valor pedagógico del congreso y su articulación con la Dirección de Educación municipal.
La resolución n° 2658/25, firmada el 18 de septiembre de 2025 en Paraná, subraya que este tipo de encuentros fortalecen la construcción de espacios de debate y actualización docente, incorporando herramientas y recursos para mejorar las prácticas educativas en la primera infancia.
El congreso cuenta con el aval de UNICEF y el acompañamiento de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). Participarán reconocidos referentes del ámbito educativo y de la primera infancia, y la declaración de Interés Educativo permitirá que los docentes asistentes accedan a puntaje docente, consolidando la instancia como una valiosa oportunidad de formación profesional.