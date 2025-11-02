Congreso de la Nación renovado: Los senadores que se quedan y los que se van
El 10 de diciembre finaliza el mandato de 24 senadores nacionales. Algunos lograron renovar su banca en las recientes elecciones, otros no alcanzaron los votos necesarios, y varios optaron por no presentarse nuevamente. Un repaso por los nombres y las decisiones que marcarán la nueva composición del Senado.
Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los senadores que terminan su mandato a fin de año son el radical Martín Lousteau que decidió no renovar su banca y probar suerte en cambio como diputado nacional, objetivo que alcanzó a través de la lista de Ciudadanos Unidos.
Martín Recalde sí consiguió renovar su banca por el espacio de Fuerza Patria.
En tanto, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) no fue por la reelección y dejará el Congreso en diciembre, pero pasará a desempeñarse en la Legislatura porteña, donde consiguió un lugar en las elecciones del 18 de mayo pasado a través de la lista que encabezó el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, su referente político.
En representación de la provincia del Chaco, concluyen sus mandatos la kirchnerista María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas (ambos del Frente Nacional y Popular) y el radical Víctor Zimmermann. Ninguno de los tres se postuló para renovar su banca y también dejarán el Parlamento.
El mismo camino siguieron los senadores entrerrianos Estefanía Cora (Unidad Ciudadana), Alfredo De Ángeli (Pro) y Stella Maris Olalla (UCR). Ninguno de los tres fue por la reelección.
Por Neuquén, la senadora peronista Silvia Sapag se postuló por la lista Fuerza Patria en busca de renovar su banca, pero no logró ese objetivo, ya que la nómina que encabezaba obtuvo el 13,91% de los votos y quedó tercera. En cambio, los senadores Oscar Parrilli (UP) y Lucila Crexell no se postularon como candidatos y se suman a los legisladores que abandonarán el Congreso este año.
En Santiago del Estero, se les vence el mandato a Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro y José Neder, todos miembros de la bancada que conduce José Mayans. Neder fue el único que se postuló para la reelección y logró renovar al sacar un 19,44% de los votos por el Frente Fuerza Patria Peronista y obtener la banca por la minoría.
En cambio, en Salta la senadora Nora del Valle Giménez secundaba a Juan Manuel Urtubey en la lista de Fuerza Patria, pero no pudo renovar su banca, ya que esa lista quedó tercera, con el 13,67% de los votos. Los mismo le pasó a su compañero de bloque Sergio “Oso” Leavy, que se postuló con el Partido de la Victoria, pero tan solo obtuvo el 8,41% de los votos. Ambos, junto a Juan Carlos Romero, que no fue por la reelección, finalizarán su labor legislativa en diciembre.
Por la provincia de Rio Negro, los senadores Martín Doñate (UP), Silvina García Larraburu (UP) y Mónica Silva (Juntos Somos Rio Negro) terminarán sus mandatos. Ninguno de ellos fue siquiera por la reelección.
Sí lo hizo en Tierra del Fuego la senadora Cristina López, quien logró renovar su banca al obtener el 30,62% de los votos y se quedó con la banca por la minoría, pues en esa provincia ganó La Libertad Avanza. No corrió la misma suerte el radical Pablo Blanco, quien se postuló para renovar su escaño con la nómina de Provincias Unidas, pero solo sacó el 3,56% de los votos y deberá abandonar el Senado. También dejará su cargo la camporista Eugenia Duré, que no se presentó como candidata.