Congresistas de EE. UU. cuestionan el rescate a Argentina y piden garantías a los bancos “dada la inestable solvencia del país”
Durante la visita de Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei, la senadora demócrata estadounidense Elizabeth Warren envió una carta a Dimon y a los líderes de otros cinco bancos privados involucrados en el respaldo financiero al país, solicitando un compromiso de que no se beneficiarán de garantías del Tesoro que afecten a los contribuyentes estadounidenses. La acción forma parte de una nueva ofensiva de congresistas contra la asistencia del gobierno de Donald Trump a la administración de Milei.
En su misiva, publicada el viernes a la noche, Warren escribió: “Estimado Sr. Dimon: Le solicito información sobre el papel de JPMorgan Chase en el actual rescate de los mercados financieros de Argentina por parte del presidente Trump y busco un compromiso de que JPMorgan Chase no se beneficiará de ninguna garantía financiada por los contribuyentes relacionada con un vehículo de inversión privado de $20 mil millones destinado a apuntalar los mercados de Argentina”.
Dimon llegó al país acompañado de figuras como Tony Blair y Condoleezza Rice, en el marco de la reunión anual del Consejo Internacional del JP Morgan. En Buenos Aires, se reunió con empresarios y el viernes por la noche mantuvo un encuentro con Milei y su equipo económico, compuesto mayoritariamente por exdirectivos del banco.
Cartas similares fueron enviadas por Warren a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Bank of America, Wells Fargo y Santander, los otros bancos vinculados al respaldo financiero privado de US$ 20.000 millones adicionales al swap para Argentina. La senadora exige que los bancos se comprometan a no beneficiarse de garantías financiadas por los contribuyentes.
“Dada la importancia pública de este rescate, incluidas las serias implicaciones para la política exterior e interna de EE. UU., JPMorgan Chase le debe al público estadounidense una explicación clara de su papel”, señaló Warren. Agregó: “Supongo que su banco no se beneficiaría de una garantía financiada por los contribuyentes, dada la amplia preocupación pública por los aparentes beneficiarios del rescate de Wall Street, en un momento en que los estadounidenses luchan por pagar el alquiler, los comestibles y la atención médica”.
Warren, senadora por Massachusetts y miembro destacado del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, lidera la ofensiva demócrata contra la ayuda financiera a Argentina, enviando cartas de rechazo y realizando declaraciones públicas. El secretario Scott Bessent respondió formalmente, defendiendo la asistencia como una acción crucial para la seguridad nacional de EE. UU. y la estabilidad financiera global, y atacó a Warren en redes sociales con una imagen generada por IA que la mostraba como Eva Perón, llamándola “Peronista estadounidense”.
La senadora advirtió: “Plantearía serias preocupaciones de seguridad y solidez si su banco participa en este vehículo de inversión de $20 mil millones, dada la inestable solvencia de Argentina y la aparente falta de garantías valiosas contra las cuales garantizar un préstamo”. Warren pidió respuestas a sus preguntas antes del 31 de octubre.
Argentina en la política interna de EE. UU.
La controversia por la ayuda a Argentina crece en el Congreso estadounidense, con críticas de demócratas y algunos republicanos. La reciente decisión de Trump de aumentar la cuota de importación de carne argentina, de 20.000 a 80.000 toneladas, también generó rechazo.
El congresista Derrick Van Orden (R-Wisconsin) declaró: “Inundar nuestros mercados con carne extranjera de Argentina socavaría a los hombres y mujeres trabajadores que ponen comida en las mesas de EE. UU.” y señaló que la seguridad alimentaria estadounidense es seguridad nacional.
El representante demócrata David Scott (Georgia) advirtió: “Cuadruplicar las importaciones de carne argentina ignora la seguridad alimentaria de EE. UU. y perjudica a los productores nacionales ya afectados por altos costos de insumos”.
Por su parte, el representante John Gottheimer (New Jersey) consideró que la decisión del Tesoro de rescatar a Argentina es “una bofetada a nuestros agricultores y ganaderos” y remarcó que la compra de carne argentina podría debilitar la posición de EE. UU. frente a China, que detuvo compras de soja estadounidense el mes pasado y optó por productos argentinos.