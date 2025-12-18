Congelado: La Justicia bloqueó todos los bienes de José Luis Espert
El juez federal Lino Mirabelli resolvió en las últimas horas congelar por 90 días todos los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero, a partir de omisiones e irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas y de sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.
La decisión judicial respondió a un pedido de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N.º 2 de San Isidro, encabezada por el fiscal Fernando Domínguez, quien solicitó la medida cautelar con el objetivo de “asegurar la continuidad de la investigación”.
En el escrito presentado ante el juzgado, la fiscalía sostuvo que la medida apunta a evitar cualquier modificación en el estado registral de los bienes, ya sea por su eventual desaparición, transferencia o adquisición por parte de terceros que pudieran invocar derechos y provocar un perjuicio irreparable al proceso judicial.
El congelamiento de activos también alcanzó a María Mercedes González, pareja de Espert, y a la sociedad Varianza S.A.. Según la investigación, los fiscales detectaron que Espert omitió declarar su participación en esa firma, además de advertir distintas arbitrariedades en la valuación de algunos de sus bienes consignados en las declaraciones patrimoniales.
La Justicia investiga los vínculos entre el exlegislador y Fred Machado, quien será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo a una denuncia presentada por el dirigente social y legislador Juan Grabois, Espert habría recibido al menos 200 mil dólares por parte de Machado.
Estos datos se conocieron durante la campaña electoral bonaerense, cuando Espert era el primer candidato de La Libertad Avanza para la Legislatura provincial. A raíz del escándalo, el economista renunció a su candidatura, luego de que trascendieran viajes en avión privado y presuntos aportes de campaña vinculados al empresario acusado.
En ese contexto, los fiscales señalaron que los ingresos declarados por Espert no alcanzan a justificar las exteriorizaciones patrimoniales detectadas, y mencionaron la existencia de una cuenta no registrada en el exterior, en la cual habría recibido 30.000 dólares provenientes de Wellington Capital Markets Ltd.
Además, los investigadores identificaron como posible testaferro al hijo de su pareja, Manuel Iglesias, de 23 años, quien no registra ingresos declarados y figura como titular de un vehículo valuado en más de 70 millones de pesos. Iglesias también fue alcanzado por la medida y sus bienes quedaron temporalmente congelados.
Si bien el magistrado advirtió que aún no se logró reconstruir de manera completa el recorrido del dinero que Espert habría recibido de Machado, consideró que el vínculo entre ambos se vio reforzado por la documentación de un supuesto contrato de servicios profesionales que el exdiputado habría firmado con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., vinculada a Machado.
“Los elementos reunidos sugieren que dicho contrato podría constituir un instrumento hábil para intentar justificar —por adelantado— entregas de dinero posiblemente canalizadas por distintos medios”, concluyó el juez en su resolución.