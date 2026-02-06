Conflicto Ucrania-Rusia: otro combatiente argentino murió en un ataque con drones y misiles en Járkiv
Un combatiente argentino falleció en las últimas horas durante un ataque con drones y misiles en la región de Járkiv, en el marco del extendido conflicto entre Rusia y Ucrania. La víctima fue identificada como Cristian Airala, de 27 años y oriundo de Puerto Iguazú, Misiones.
Según fuentes próximas a su entorno y compañeros de unidad, integraba una unidad de asalto que se dirigía hacia la zona de combate cuando el grupo fue alcanzado por la ofensiva.
Airala, conocido con la chapa de guerra “Machete”, registraba experiencia previa en el Ejército Argentino, donde se formó además como instructor de tiro. Esa formación fue mencionada por quienes lo conocían como parte de su perfil dentro de la unidad internacional en la que servía.
En el mismo episodio murieron también dos ciudadanos colombianos que formaban parte del mismo grupo, según los relatos de combatientes presentes. De hecho, en la unidad donde servía Airala participan voluntarios de distintos países de América Latina, entre ellos, también paraguayos y brasileños.
Su muerte se suma a una serie de casos documentados de ciudadanos argentinos fallecidos en el conflicto desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, hace más de tres años y medio, aunque no existen cifras oficiales consolidadas sobre el total.
A fines de octubre pasado, un ataque con drones en la región de Sumy dejó otras tres víctimas albicelestes: José Adrián Gallardo, de 53 años; Ariel Achor, de 25; y Mariano Franco, de 47. Esos casos y el de Airala reflejan la presencia continua de voluntarios extranjeros en los frentes más expuestos del conflicto y subrayan la peligrosidad de las operaciones actuales en el noreste de Ucrania.