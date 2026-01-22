Conflicto laboral en Granja Tres Arroyos: Lauritto se ofreció como intermediario entre trabajadores de La China y la empresa
El intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto recibió a Miguel Ángel Klenner, titular de la delegación local del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación; Fernando Daglio, secretario general del Sindicato de Molineros y Sergio Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne. Se abordó el conflicto laboral entre Granja Tres Arroyos y sus empleados de la planta La China, a quienes se les adeuda parte del aguinaldo y la mitad de la quincena.
Durante el encuentro se analizaron opciones que ayuden a destrabar el conflicto que afecta a cerca de 800 uruguayenses y poder acercar posiciones, para lo cual Lauritto ofreció su intermediación entre los trabajadores y representantes de la empresa.
“Al intendente le planteamos que la situación está complicada porque la empresa no les paga a los trabajadores. Estamos tratando de que se pague lo adeudado, que es parte del aguinaldo y 50% de la quincena, y ya se está viniendo la próxima quincena. Los compañeros están dentro de la planta esperando que lleguen los pollos para ponerse a trabajar, pero necesitamos que se pague. Nosotros como sindicato venimos a hablar con Lauritto, porque siempre se mostró preocupado por la situación, y entendemos que puede colaborar con gestiones ante los empresarios”, expresó Klenner.
Indicaron que el presidente municipal los llamó para hablar de este tema: “el intendente está preocupado, porque estamos hablando de un problema que afecta a cientos de familias de uruguayenses. Él está dispuesto a ser el nexo con la empresa para que el empresario venga y acercar posiciones”, manifestó Vereda al finalizar la reunión. El titular local del Sindicato de la Carne puso acento en la necesidad de conocer cuál es la decisión de las autoridades de la empresa, para entonces tomar las medidas que los trabajadores consideren correspondientes.
En cuanto a los empleados que se ven afectados por la situación, Daglio detalló que “muy poca gente cobró parte de la quincena, y a casi todos se les adeuda la mitad de la quincena más el 30% del aguinaldo; la situación es bastante crítica, todo se va complicando con el pasar de los días”.