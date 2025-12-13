Controladores Aéreos ratificaron el paro del 17 de diciembre
La reunión virtual realizada este martes entre el gremio que nuclea a los controladores aéreos, ATEPSA (Asociación Técnica de Empleados y Profesionales de la Navegación Aérea), y las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) finalizó sin avances concretos y dejó abierta la posibilidad de un paro nacional que podría afectar los vuelos en todo el país el próximo 17 de diciembre.
Fuentes de EANA señalaron que “en la audiencia virtual del día viernes ante la Secretaría de Trabajo, ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”.
Desde la empresa estatal advirtieron que el sindicato busca avanzar directamente con las medidas de fuerza ya anunciadas para el miércoles 17, mientras que EANA “ratificó su voluntad de apertura al diálogo y de continuar negociando para alcanzar una solución”, al tiempo que consideró que “la postura intransigente de ATEPSA termina perjudicando a los propios trabajadores”.
Frente a este escenario de tensión, la Secretaría de Trabajo de la Nación resolvió convocar a una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10 horas, con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones y evitar la paralización del servicio aéreo.
Reclamos salariales y denuncia por el convenio colectivo
Las demandas gremiales incluyen la recomposición salarial, ante la pérdida del poder adquisitivo, y la denuncia por el presunto desconocimiento del convenio colectivo de trabajo vigente por parte de la empresa.
El conflicto se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política y económica, ya que coincide con el debate parlamentario sobre la reforma laboral, donde la vigencia y aplicación de los convenios colectivos constituyen uno de los ejes centrales de discusión.
Durante el mes de noviembre, ATEPSA ya había llevado adelante ceses de actividades intermitentes por turno, una modalidad de protesta que impactó principalmente en las partidas de vuelos comerciales, generando demoras y reprogramaciones.
Servicio esencial y posibles nuevas medidas
Dado que la navegación aérea es considerada una actividad esencial, las medidas de fuerza deben planificarse con especial cuidado. En ese marco, el gremio anunció que en los próximos días se realizarán asambleas internas, donde se definirá un cronograma detallado con fechas y horarios específicos para las eventuales acciones gremiales.
Desde ATEPSA aseguraron que atraviesan “meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo que la empresa sigue desconociendo”, y remarcaron que EANA “incumplió el acuerdo paritario firmado hace más de dos meses”, situación que —según el sindicato— justifica la profundización del conflicto.
Por su parte, EANA sostuvo que el convenio colectivo se encuentra plenamente vigente hasta el mes de diciembre y negó de manera categórica la existencia de atrasos salariales, rechazando así parte de los argumentos planteados por el gremio.
Conciliación obligatoria en análisis
Si bien el plan de lucha aún se mantiene en el plano del anuncio, fuentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación indicaron que el organismo sigue de cerca el accionar de ATEPSA y que, ante una eventual escalada del conflicto con impacto en vuelos internacionales, no se descarta la aplicación de una Conciliación Obligatoria, bajo el argumento de que se trata de un nuevo conflicto laboral.
La eventual activación de esta herramienta permitiría suspender de forma inmediata las medidas de fuerza, al menos hasta después del período crítico de las fiestas de fin de año, con el objetivo de garantizar la normalidad del transporte aéreo en todo el país.