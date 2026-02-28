Conflicto en Medio Oriente: ¿Finalissima en peligro?
Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán, y la respuesta del país persa con bombardeos a países de Medio Oriente con bases norteamericanas, entre ellos Qatar, en el mundo del deporte reina la preocupación por eventos importantes que están previstos en la zona para, al menos, el próximo mes y medio.
Bases militares de Estados Unidos en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron blancos de bombardeos iraníes, algo que puso en alerta a las naciones e incluso amenaza al deporte. Es que, no sólo se suspendió el fútbol en Irán, sino que ahora la cuestión pasa por saber si se podrá jugar o no la Finalissima, en Qatar, a finales de marzo.
Si bien el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá también podría verse afectado por una escalada en el conflicto, lo cierto es que la cercanía en el tiempo con la Finalissima preocupa más. Así, según las primeras informaciones a las que pudo acceder TyC Sports, desde Conmebol siguen atentos los eventos del Golfo Pérsico en conjunto con FIFA, pero descartan tomar medidas en lo inmediato.
Según informó ABC de España, el gobierno qatarí intentó transmitir tranquilidad a sus ciudadanos e indicaron que los ataques fueron dirigidos a bases militares de Estados Unidos en el país, en zonas poco pobladas. Incluso añadieron que los misiles fueron interceptados sin que afectaran a la población civil. De todas maneras, el espacio aéreo qatarí se encuentra cerrado, por lo que todo puede cambiar minuto a minuto.
Otros eventos, como la Fórmula 1 en Bahréin y el MotoGP en Qatar, también están alerta. De esta manera, la cuestión pasa ahora por ver si la situación logra controlarse o si, por el contrario, se genera una escalada en el conflicto. Por lo pronto, el partido entre la selección argentina y España sigue pactado para el 27 de marzo, en Lusail.