Conflicto en Fate: Trabajadores confirman paros totales
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denunció que la empresa Fate no otorgó incrementos salariales durante más de un año y confirmó la continuidad de las medidas de fuerza, al considerar que la patronal lleva adelante una política de ajuste y extorsión que impacta de manera directa en el salario y las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
El conflicto salarial en Fate volvió a escalar luego de que los trabajadores del neumático anunciaran nuevos paros totales de actividades, en rechazo a la negativa empresarial de recomponer los ingresos en un contexto de inflación sostenida. Desde el gremio calificaron la situación como un acto de “crueldad absoluta”, al señalar que la falta de aumentos deterioró fuertemente el poder adquisitivo de los operarios.
Según denunciaron desde el sindicato, la empresa no otorgó ningún incremento salarial durante más de 12 meses, situación que generó un profundo malestar en la planta y que, aseguran, también despertó el repudio de la opinión pública, medios de comunicación y distintos organismos que tomaron conocimiento del conflicto.
A lo largo del último año, el reclamo se expresó mediante asambleas, movilizaciones, paros, cortes, denuncias públicas y acciones de visibilización a nivel nacional. El eje central del conflicto se concentra en la paritaria del sector, particularmente en la postura de Fate, que argumenta dificultades económicas para justificar su negativa a otorgar aumentos.
Desde el SUTNA recordaron que estos argumentos no son nuevos. Señalaron que la empresa ya utilizó explicaciones similares en negociaciones anteriores, incluso durante la pandemia de 2020, cuando pretendió abonar solo el 50 por ciento de los salarios, pese a haber recibido beneficios estatales a través del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Además, denunciaron que balances posteriores presentados por la propia empresa reflejaron ganancias de decenas de millones de dólares, que se incrementaron en ejercicios siguientes.
Para los trabajadores, existe un contraste evidente entre una patronal que “pretende actuar de forma extorsiva” y un colectivo obrero que defiende un salario de carácter alimentario. En ese sentido, rechazaron lo que consideran un intento de impulsar salidas individuales y reafirmaron que la única respuesta posible es colectiva, exigiendo a la empresa que abandone lo que describen como una política de “mezquindad y sometimiento”.
En este marco, el gremio confirmó nuevas medidas de fuerza: un paro total de actividades el sábado 17 de enero, de 6 a 14 horas, y otro el lunes 19 de enero, de 14 a 22 horas. Desde la conducción sindical advirtieron que, si no hay una respuesta favorable, se anunciarán acciones de mayor alcance. “El salario define la calidad de vida de nuestras familias, por eso lo defendemos con todas las fuerzas”, remarcaron.