Confirmaron que un brote de listeriosis en Argentina se originó por consumo de queso contaminado
Durante los primeros meses de 2025, el Ministerio de Salud emitió una alerta tras confirmarse un brote de listeriosis, una enfermedad alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes, vinculada por primera vez en Argentina a un queso criollo contaminado, según análisis genómicos.
Este brote afectó a varias provincias, con casos registrados en Buenos Aires, Ciudad Autónoma y Tucumán. La investigación sanitaria identificó a la planta productora del queso como la fuente común de infección, marcando un precedente nacional.
La listeriosis puede ser leve en personas sanas, pero presenta un alto riesgo y mortalidad en embarazadas, bebés, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, confusión, rigidez en el cuello y, en casos graves, meningitis y septicemia.
El Ministerio de Salud reforzó recomendaciones para prevenir la enfermedad, destacando la importancia de la higiene en la manipulación de alimentos, evitar contaminación cruzada y consumir productos lácteos pasteurizados.