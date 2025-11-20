Confirmaron que los restos hallados en Yeruá y Rosario del Tala pertenecen a Martín Palacio
Las pruebas de ADN realizadas por el Cuerpo Médico Forense del STJ confirmaron que los restos encontrados en Estación Yeruá y en Rosario del Tala pertenecen a Martín Palacio, el chofer de 49 años desaparecido el 7 de octubre y cuya muerte se vincula directamente al doble femicida Pablo Rodríguez Laurta.
A los análisis genéticos se sumó un cotejo odontológico, que comparó dientes del cráneo hallado con una fotografía de Palacio, cerrando así el proceso de identificación y permitiendo avanzar en la investigación.
Palacio había sido contratado por Laurta para trasladarlo desde la terminal de Concordia hasta Rafaela. Fue visto por última vez el 7 de octubre y, días después, su Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba.
El 14 de octubre, cuando Laurta ya estaba detenido por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, un vecino alertó por olores extraños y la Policía halló en Estación Yeruá un cuerpo mutilado sin cabeza ni brazos. Luego, el 30 de octubre, se encontraron más restos —incluido un cráneo y partes de un brazo— en una zona rural de Sauce Sur, a 16 kilómetros de Rosario del Tala.
El avanzado estado de descomposición impedía reconocer tatuajes o rasgos, pero los estudios forenses confirmaron la identidad, según consignó Concordia Policiales.
Con estas pruebas, los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning cuentan con elementos contundentes para señalar a Laurta como el principal responsable del crimen. La autopsia reveló que Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza, descuartizado y arrojado en distintos puntos de Concordia y Tala.
La reconstrucción del recorrido del Toyota Corolla indica que, tras salir de Concordia, el vehículo pasó por zonas rurales de Federal, Yeruá, General Campos y San Salvador, evitando controles. Se presume que Palacio fue asesinado en las primeras horas del 8 de octubre, tras aceptar un viaje por el que cobraría 1,5 millones de pesos.
El 9 de octubre, el auto apareció incendiado en Córdoba. Dos días después, Laurta asesinó a su expareja y a su exsuegra, y el 12 de octubre fue detenido en Gualeguaychú mientras intentaba cruzar a Uruguay con su hijo.
Veintitrés días más tarde, un vecino encontró un cráneo y otros huesos dentro de una bolsa en un camino rural de Rosario del Tala. Laurta permanece detenido en la Cárcel de Cruz del Eje, con prisión preventiva dictada por la Justicia de Entre Ríos y Córdoba.