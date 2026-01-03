Confirmaron la grilla de la 35ª Fiesta Nacional del Mate: Lali, Los Nocheros y más de 100 artistas en Paraná
La Municipalidad de Paraná confirmó la grilla artística de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, que se realizará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. El evento contará con la participación de Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club, además del Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate, lo que llevará a que más de 100 artistas de la ciudad y la región suban al escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez.
El anuncio fue encabezado este sábado por la intendenta Rosario Romero, quien destacó el carácter participativo y comunitario del evento. “La Fiesta Nacional del Mate es un movimiento cultural que trasciende lo que sucede arriba del escenario. Involucra a clubes, centros comunitarios, artistas, emprendedores y a toda la comunidad”, expresó. También remarcó el esfuerzo organizativo del Municipio y el acompañamiento de los vecinos para sostener una celebración que ya es parte de la identidad local y regional.
Además de los recitales, la programación incluye actividades culturales vinculadas a la yerba mate, concursos, exhibiciones y muestras en la Sala Mayo, consolidando una propuesta que combina música, tradición y producción regional.
Entradas y sector preferencial
El acceso general será libre y gratuito, con un sector preferencial ubicado junto al escenario, que contará con barra y sanitarios exclusivos.
- Viernes 6 de febrero: modalidad platea, con público sentado.
- Sábado 7 de febrero: modalidad campo.
Las entradas preferenciales se pondrán a la venta a partir del 12 de enero a través de entradauno.com, con un primer cupo de preventa a $25.000 para el viernes y $40.000 para el sábado. La organización informará las opciones de pago y financiación. Parte del financiamiento de la fiesta proviene de este sector y del aporte de sponsors, entre ellos el Gobierno de Entre Ríos, el Ente Mixto de Turismo de Paraná y empresas privadas.
Escenarios y propuestas
En el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná —con más de 50 artistas en escena— y los ganadores del Premate.
En las inmediaciones de Sala Mayo funcionará el escenario Pariente del Mar, con propuestas orientadas a las juventudes y a las expresiones de la cultura urbana y las nuevas tendencias.
Concurso de Cebadores y Premate
El Concurso de Cebadores tendrá instancias clasificatorias en festivales populares de distintos puntos de la ciudad durante enero. Los finalistas competirán el 6 y 7 de febrero, con premios que incluyen viajes a Río de Janeiro y Bariloche.
En paralelo, ya está abierta la convocatoria al Premate 2026, destinada a artistas de toda la provincia en disciplinas musicales y de danza, con preselectivos en Paraná, Maciá y Villaguay.
Mateando, Artemate y propuestas para toda la familia
La fiesta incluirá Mateando, un paseo comercial y de experiencias en torno al mate y la yerba mate, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en la Sala Mayo, con emprendedores, productores, charlas y degustaciones.
También se suman Artemate, un espacio dedicado al arte visual, y Matecito, una propuesta pensada especialmente para las infancias, con espectáculos y actividades recreativas.
Con una grilla de alcance nacional, fuerte protagonismo de artistas locales y una amplia agenda cultural, la 35ª Fiesta Nacional del Mate se perfila nuevamente como uno de los grandes eventos del verano entrerriano.