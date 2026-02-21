Confirmaron el hallazgo del cuerpo de Kiara y Paraná permanece de duelo
Tras tres días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de Kiara, la niña de 10 años que había sido arrastrada por la corriente durante un violento temporal en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
La menor fue localizada en la zona del Thompson, en un operativo que movilizó a más de 200 personas entre policías, bomberos, rescatistas, voluntarios y equipos especializados. Los equipos trabajaron sin descanso desde el jueves por la madrugada, cuando el arroyo Colorado desbordó y provocó el colapso de la vivienda familiar.
La tragedia se desató cuando la corriente arrastró la vivienda situada en la intersección de calle Blas Parera y Brown. En cuestión de segundos, el agua se llevó a la pequeña mientras intentaban auxiliarla, un momento que generó profunda conmoción entre los vecinos que siguieron angustiosamente el desarrollo de los hechos.
El hallazgo del cuerpo de Kiara produjo un clima de profundo dolor en toda la comunidad paranaense. Durante las jornadas previas, los rastrillajes se extendieron a distintos tramos del arroyo y sectores cercanos, con el uso de embarcaciones, drones, perros adiestrados y un helicóptero que sobrevoló la zona para ampliar el radio de búsqueda.
La ciudad de Paraná se vio conmovida por el suceso y acompañó el operativo con una fuerte expectativa comunitaria, mientras las autoridades y los equipos de emergencia continuaron con las labores sin pausa hasta lograr el hallazgo de la niña.
Fuente: El Once