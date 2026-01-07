Confirman la primera muerte de una persona por hantavirus en Mar del Plata
Se confirmó este miércoles la primera muerte de hantavirus en Mar del Plata en medio del alerta sanitaria que hay por la expansión de la enfermedad en todo el país: se trata de un hombre de 33 años, vecino de Sierra de los Padres.
Fuentes oficiales consultadas por los colegas de 0223 indicaron que la víctima había comenzado a acusar los primeros síntomas a fines de noviembre de 2025. Diagnosticado con un cuadro de distrés respiratorio grave, su estado empeoró con el correr de las semanas hasta que finalmente falleció.
De acuerdo a la información que trascendió, el hombre vivía en una zona semirrural de Sierra de los Padres y tenía un antecedente de exposición rural por caza y taxidermia. Tras su fallecimiento, se realizaron pruebas de laboratorio que confirmaron el pasado viernes 2 de enero que el deceso se había producido por contraer hantavirus.
Según confiaron fuentes del sector, las áreas de Zoonosis y Salud del Municipio de General Pueyrredon – en conjunto con la Región Sanitaria VIII – implementaron acciones de control de foco, desinfección y control de roedores en el domicilio y áreas de trabajo.
De esta manera, se confirma la primera muerte por la enfermedad dentro del partido de General Pueyrredon. En Argentina, durante 2025, se notificaron 72 casos positivos de los cuales 21 lamentablemente fallecieron. En la provincia de Buenos Aires se confirmaron 25 casos, con 6 muertes (letalidad 26,1%), predominando varones jóvenes.
Qué es el hantavirus y cómo se transmite
El hantavirus es una zoonosis viral transmitida principalmente por contacto con orina, saliva o heces de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. Las partículas virales pueden ingresar al organismo por inhalación, especialmente al limpiar ambientes cerrados en viviendas rurales o galpones.
La principal vía de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con animales infectados, vivos o muertos o con sus secreciones o por mordeduras.
Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro de gripe e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, puede producirse dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un servicio de salud.
Fuente: 0223.-