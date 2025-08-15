Confirmado: Patricia Bullrich será candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza
Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad nacional anunció a través de sus redes sociales: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, confirmando así su candidatura para el 26 de octubre en las Legislativas 2025.
En ese sentido, apuntó que su postulación pretende “dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país”.
Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.
Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.
Donde se construye futuro.
Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025
“No vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho. Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, concluyó Bullrich.
VAAAAAAAAMOOOOOO…!!!
Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas…
VLLC! https://t.co/jbj1XX9PFk
— Javier Milei (@JMilei) August 15, 2025
Minutos después, Javier Milei publicó su respaldo por la misma vía: “Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas”. El segundo candidato a senador nacional también sería decisión libertaria, en el marco de la coalición con el PRO, y se aguarda que se elija a un especialista técnico con perfil económico de confianza de Casa Rosada.
La actual ministra de Seguridad de la Nación, debutaría en el Senado de la Nación, aunque no en el Congreso: fue electa diputada en tres ocasiones, entre 1993 y 1997 y entre 2007 y 2015.