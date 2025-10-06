Confirmado: José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto de Diputados
José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de Diputados, que presidió hasta este lunes. La decisión se da en medio del escándalo por los vínculos del legislador libertario con el empresario Fred Machado, que ayer lo habían obligado a renunciar también a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires.
En una breve carta fechada este 6 de octubre que fue enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el libertario anunció: “Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa”.
Larenuncia de Espert intenta descomprimir la situación, cuando faltan sólo 20 días para las elecciones legislativas nacionales que serán clave para el Gobierno.
En una entrevista que dio a LN+, el presidente Milei mencionó a “Bertie” Benegas Lynch como posible sucesor de Espert al frente de Presupuesto, aunque aseguró que dependerá de la “dinámica parlamentaria”.
Espert había quedado en el ojo de la tormenta hace poco más de una semana, cuando en medios locales se difundió un documento de la Justicia estadounidense que demostraba que había recibido US$ 200.000 en 2020 de parte de “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
A ese movimiento, que descomprimió parte de la situación, se suma la renuncia a la crucial Comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las fundamentales del ámbito legislativo porque por ella transitan muchos de los principales proyectos. En primer lugar, y nunca más actual que ahora, el Presupuesto, que comenzó a ser tratado hace un par de semanas.