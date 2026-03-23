Confirmado: Gonzalo Montiel sufrió un desgarro y es otra baja de La Scaloneta
En la previa del inicio de los entrenamientos en Ezeiza, se confirmó que Gonzalo Montiel no formará parte de la convocatoria de la selección argentina debido a una lesión muscular. El lateral derecho arrastraba una molestia tras la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto y los estudios médicos confirmaron el diagnóstico.
El futbolista sufrió una lesión de grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le impedirá disputar los amistosos de la fecha FIFA. “Tras su último partido con River Plate, el futbolista Gonzalo Montiel es baja por lesión para los próximos dos amistosos”, informó la cuenta oficial del seleccionado nacional.
#SelecciónMayor Tras su último partido con River Plate, el futbolista Gonzalo Montiel es baja por lesión para los próximos dos amistosos. pic.twitter.com/9N9bJGdaK5
— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 23, 2026
‘El tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión es de hasta dos semanas, por lo que Montiel podría reaparecer en el duelo entre River y Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.
Previamente, el defensor Leonardo Balerdi había sido desafectado y en su lugar fue convocado Lucas Martínez Quarta. Por el momento, no se confirmó si el cuerpo técnico citará a un reemplazante para cubrir el puesto de Montiel.