ConerTech y Expo del Empleo en Paraná: innovación y trabajo en una apuesta del Gobierno de Entre Ríos
El Gobierno de Entre Ríos llevó adelante en Paraná dos propuestas en simultáneo: ConerTech y la Expo del Empleo, con el objetivo de articular innovación, capacitación digital y oportunidades laborales. El evento reunió a más de 25 empresas de la región nucleadas en la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), que ofrecieron a los jóvenes un acercamiento directo al mundo del trabajo.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la masiva participación:
“Ya llevamos más de 5.000 inscriptos, un récord total que habla de las ganas de los jóvenes y del público en general de innovar, de crear y de acercarse a la tecnología. Esta vez con la particularidad de hacerse en conjunto con la Expo del Empleo. Lo que intentamos es construir puentes entre la educación, la innovación tecnológica y el trabajo”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, subrayó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio para posicionar a la provincia como referente en la vinculación entre tecnología y empleo:
“Nuestro desafío es modernizar el trabajo y adaptarlo a las nuevas tecnologías y a un contexto mundial en constante cambio. El sector privado es quien genera riqueza y valor agregado, y desde el Estado debemos crear las condiciones para que pueda invertir y desarrollarse”, sostuvo, al tiempo que valoró el trabajo conjunto con la UIER.
La recorrida oficial incluyó la participación de los ministros Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas), Verónica Berisso (Desarrollo Humano), Darío Schneider (Planeamiento, Infraestructura y Servicios), además del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, entre otros funcionarios provinciales.
Modernización y empleo en Entre Ríos
El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, aseguró que ConerTech “es un éxito, un evento de primer nivel y parte de una estrategia integral para modernizar la provincia. Entre Ríos ha entrado al siglo XXI y todos estos pasos que estamos dando no hacen más que preparar a nuestros jóvenes no para el futuro sino para el presente”.
En tanto, el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, puso en valor la presencia de más de 20 empresas líderes:
“Encontrar empleo nos da dignidad y crecimiento, y eso es lo que buscamos potenciar con esta iniciativa”. Entre las compañías participantes se destacaron Johnson Acero, Eriochem, Tecnovo, ManpowerGroup, Petropack, Lafedar, Soychú, Cartocor, El Hinojo, La Agrícola Regional, Sidecreer, Iapser, Hospital de la Baxada, Grupo Comunicar y Minna Labs, junto a firmas del Polo Tecnológico del Paraná.