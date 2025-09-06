ConerTech desembarca en Concordia con robótica, gaming y experiencias inmersivas
El jueves 25 de septiembre, Concordia se transformará en el epicentro de la innovación tecnológica, con una jornada abierta a toda la comunidad en el Centro de Convenciones Concordia (CCC). La propuesta, con entrada libre y gratuita mediante inscripción previa, busca acercar la tecnología de vanguardia y fomentar el desarrollo de nuevas habilidades digitales.
El evento es organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación Uader, el Gobierno de Entre Ríos –a través de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello– y la Municipalidad de Concordia. El objetivo es potenciar la economía del conocimiento en la provincia, generando un espacio de aprendizaje, creatividad e innovación.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un torneo de esports con premios, simuladores de realidad virtual, experiencias de realidad aumentada y hologramas 3D, además de talleres prácticos para todas las edades. Entre las actividades se incluyen: creación de videojuegos con Scratch, programación de páginas web en HTML y CSS, pensamiento algorítmico y prompts, y el diseño de ciudades inteligentes con kits electrónicos.
La propuesta también ofrecerá charlas y masterclass con auriculares en off, una modalidad que permite a cada participante seleccionar el contenido que desea escuchar, generando una experiencia personalizada.
La inscripción se realiza online:
- Público general: Formulario aquí
- Escuelas (docentes y directivos): Formulario aquí
ConerTech en Concordia se presenta como un espacio donde jóvenes, adultos y docentes podrán vivir de primera mano las tendencias del futuro tecnológico, fortaleciendo el empleo digital y el acceso a herramientas de innovación en Entre Ríos.