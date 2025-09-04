Condenaron a Google a pagar 425 millones de dólares por violar la privacidad de 100 millones de usuarios
El gigante tecnológico Google fue condenado por un tribunal federal de San Francisco, California, a pagar 425 millones de dólares en concepto de compensación por haber violado la privacidad de más de 100 millones de usuarios.
La sentencia, emitida este miércoles, hizo lugar al reclamo colectivo iniciado en 2020, que denunció que la empresa recopiló información personal aun cuando los usuarios habían desactivado el rastreo de datos en sus dispositivos con sistema Android.
El reclamo contra Google
La demanda, encabezada por el abogado Aníbal Rodríguez, sostuvo que la compañía continuó recolectando información a través de aplicaciones de terceros como Uber e Instagram (propiedad de Meta), incluso cuando los usuarios habían manifestado que no deseaban compartir sus datos.
En la acusación también se planteó que Google había violado la Ley Integral de California contra el Fraude y el Acceso a Datos Informáticos, aunque finalmente el jurado descartó este cargo.
El abogado David Boies, otro de los representantes legales, aseguró durante los alegatos finales que la empresa “nunca obtuvo permiso de los usuarios” para utilizar sus datos y que “les dijo falsamente que podían controlar, ver y eliminar la información recopilada”.
La defensa de Google
Por su parte, la compañía rechazó los argumentos y señaló: “Este no es un caso de conducta ilícita, ni de filtración de datos, ni de engaños por parte de Google. No hay perjuicio alguno en este caso”.
Sin embargo, el jurado de San Francisco dictaminó lo contrario: determinó que Google violó la privacidad al seguir recopilando datos privados de los usuarios a pesar de que estos habían desactivado la opción de rastreo.
Contexto judicial
El fallo se conoció apenas horas después de que la empresa consiguiera otra victoria legal en Estados Unidos, al evitar una demanda del gobierno federal que buscaba forzarla a desprenderse de su popular navegador Chrome.