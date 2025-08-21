Condenaron a Gonzalo Mórtola, exfuncionario de Macri, por incumplimiento de deberes en la Administración General de Puertos
El exinterventor de la Administración General de Puertos durante el gobierno de Cambiemos, Gonzalo Mórtola, fue condenado por la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público en una causa donde se investigó una defraudación al Estado cercana al millón de dólares en 2016. Se trata del primer funcionario del macrismo en recibir una sentencia judicial desfavorable.
Mórtola, exalumno del colegio Cardenal Newman y asesor clave de Mauricio Macri en el armado de los pliegos de la Hidrovía, recibió la pena de seis meses de prisión en suspenso, costas e inhabilitación especial por el doble de tiempo, según resolvió el juez federal Daniel Rafecas.
Las maniobras investigadas
El tribunal determinó que en 2016 se pagaron más de u$s940 mil a la consultora INDRA, contratada de manera directa para elaborar un estudio sobre los pliegos de una futura licitación del Puerto de Buenos Aires. Para sortear el reglamento de compras, que exigía licitación por ese monto, Mórtola recurrió a un informe técnico de apenas dos carillas, firmado por los “asesores expertos” Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde, quienes recomendaron la contratación directa.
Hagelstrom, también procesado en la causa, mantiene vínculos con el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, con quien participó en charlas vinculadas a la Hidrovía.
Si bien la querella había pedido condena por defraudación al Estado, finalmente el tribunal lo responsabilizó por incumplimiento de deberes. La resolución se basó en el escrito de elevación a juicio del juez federal Martínez de Giorgi, que calificó la contratación como “arbitraria y sin fundamento legal”. Los fundamentos fueron ratificados por la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Intentos de dilatar el proceso
Durante el debate oral, la defensa de Mórtola intentó frenar el juicio mediante distintos pedidos dilatorios, como exhortos a España o propuestas de compensación económica y servicios comunitarios a cambio de no ser condenado. Sin embargo, las maniobras fueron rechazadas y el proceso siguió adelante.
Incluso, a comienzos de la gestión libertaria en 2024, Mórtola buscó acercarse al oficialismo para mejorar su situación judicial, ofreciendo su experiencia en la confección de los pliegos de la Hidrovía elaborados durante el macrismo, que nunca llegaron a publicarse.
Un “Newman boy” en la Hidrovía
Mórtola fue uno de los asesores más cercanos a Mauricio Macri en la licitación de la Hidrovía, proceso que el expresidente aseguró haber dejado “listo” al finalizar su mandato. No obstante, la licitación fracasó en febrero pasado.
El vínculo de Macri con Países Bajos, país que visitó junto a Mórtola en el marco de estas gestiones, fue señalado como parte del entramado de intereses internacionales en torno a la concesión de la vía navegable.
Finalmente, tras años de maniobras judiciales, el juicio oral se concretó y culminó con el fallo condenatorio contra Gonzalo Mórtola.