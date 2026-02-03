Condenan a exfuncionario de Economía a pagar más de $100 millones por perjuicio al Estado
La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná condenó al abogado y exfuncionario provincial Gustavo Eduardo Borrajo a pagar al Estado entrerriano la suma de $25.722.684,17 más intereses desde agosto de 1998, monto que actualizado supera los $100 millones.
Borrajo se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía entre 1996 y 1999. El fallo, dictado el 28 de marzo de 2023, lo responsabiliza por graves irregularidades en el seguimiento y cobro de una cartera crediticia que el Banco de Entre Ríos había cedido a la Provincia tras la privatización de la entidad.
La acción civil fue impulsada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Según se anticipó, el exfuncionario —que actualmente reside en Miami— deberá afrontar el pago en las próximas semanas.
En 1997, la Provincia había garantizado al banco el recupero de créditos por $43.748.708,66. Sin embargo, apenas se lograron recuperar $468.308,27, lo que generó un perjuicio fiscal millonario. Durante su gestión, Borrajo recibió documentación de 606 casos por un total de $25.722.684,17, cuyo seguimiento estaba bajo su exclusiva responsabilidad.
Las irregularidades detectadas
Una investigación del Tribunal de Cuentas detectó incumplimientos graves:
- Ausencia total de rendición de cuentas, con informes verbales sin respaldo documental.
- Falta de expedientes al finalizar su gestión en 1999.
- Pérdida de control de las causas judiciales que debía gestionar.
- Imposibilidad de auditoría posterior por falta de documentación.
El fallo judicial
Los jueces Norma Ceballos, Mariano Ludueño y Rodolfo Jáuregui señalaron que el exfuncionario no logró demostrar diligencia en su función. La sentencia aplicó el criterio de culpa “in re ipsa”, por el cual, ante el cumplimiento irregular de funciones públicas, corresponde al funcionario probar su no responsabilidad, algo que Borrajo no pudo acreditar.
El tribunal remarcó que la falta de rendiciones documentadas no impide cuantificar el daño fiscal ni establecer la responsabilidad por la omisión.
La condena incluye intereses calculados con la tasa activa del Banco Nación (TABNA) desde el 6 de agosto de 1998 hasta el pago efectivo, además de las costas judiciales.
El fallo constituye uno de los antecedentes más relevantes en materia de responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos en Entre Ríos.
Vínculos con el exministro Eduardo Macri
En la sentencia y en antecedentes periodísticos se menciona que Borrajo era una persona de confianza del exministro de Economía Eduardo “Lalo” Macri, fallecido, y que habría intervenido como asesor en movimientos financieros del exfuncionario en el exterior, tema que fue objeto de investigaciones periodísticas en años posteriores.
Fuente: Análisis