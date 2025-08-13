Condenan a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abusos sexuales contra Julieta Prandi
El empresario Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora, y detenido de inmediato. Así lo resolvió este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.
La lectura del fallo comenzó pocos minutos después del horario previsto, alrededor de las 11 de la mañana. Los jueces comunicaron la decisión sin la presencia de Prandi en la sala, mientras el imputado escuchaba desde el banquillo junto a su defensor. En la otra parte se encontraban el fiscal, la psicóloga de la actriz y familiares.
Al finalizar, Contardi fue esposado y retirado con custodia policial por una puerta lateral.
“Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado. Les agradezco por la difusión, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”, expresó Prandi tras el veredicto.
El fiscal Christian Fabio había solicitado 20 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por grave daño en la salud mental de la víctima”, mientras que la querella reclamó 50 años. El intento de nulidad presentado por la defensa fue rechazado.
La sentencia, dictada por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, llegó tras un calvario de una década. Los abusos ocurrieron entre 2015 y 2018, pero la investigación comenzó recién en 2021 con la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.
En las últimas horas previas, Prandi había manifestado:
“Necesito escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan, por mi bien y el de mi familia, porque cualquier cosa nos puede pasar”.
Durante el juicio, el fiscal describió una relación marcada por violencia física, psicológica y simbólica, con abusos reiterados en el domicilio del barrio privado “Septiembre”. Relató que Contardi ejercía amenazas, la tomaba del cuello y el cabello, y la obligaba a mantener relaciones, asegurando que era “su obligación” por ser su esposa.
La querella subrayó la “perversidad brutal” del acusado y su incapacidad de ser resocializado, pidiendo su encarcelamiento para garantizar la seguridad de Prandi.
Un control asfixiante
Según la denuncia, el sometimiento comenzó tras mudarse a un country en Escobar: Contardi la aisló de su entorno, le prohibió manejar y le hizo cambiar su número de teléfono. Las violaciones comenzaron después del nacimiento de su primer hijo y se intensificaron con el tiempo.
La actriz denunció que la amenazaba con frases como “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona” o “Si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano”, además de manipularla psicológicamente inventándole enfermedades y utilizando su rol de pai umbanda para infundirle temor.