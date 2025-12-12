Condenado: José López deberá cumplir 13 años de prisión
La Cámara Federal de Casación Penal, con un voto mayoritario, confirmó que José López, debe cumplir 13 años de prisión en la unificación de las condenas por enriquecimiento ilícito, tenencia de armas y el caso Vialidad. La defensa pública había rechazado el cómputo aplicado al ex funcionario kirchnerista, pero los argumentos fueron rechazados por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
El 22 de agosto el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la pena del caso Vialidad, determinó que por esa causa y las otras sentencias acusatorias que pesan sobre José López, deberá responder por una pena unificada de 13 años, una multa del 60% sobre el valor del enriquecimiento y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
“La pena única a imponer se fija en un quantum próximo al máximo legal previsto, que refleja adecuadamente tanto la magnitud de los delitos que concursan en forma real y, especialmente, el grado de culpabilidad del condenado”, habían señalado los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
José López previo a que la Corte Suprema de Justicia otorgue firmeza a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado del caso Vialidad, ya contaba con una sentencia por enriquecimiento ilícito, también confirmada por el Máximo Tribunal.
Por ese motivo, el Tribunal que aplicó la pena mayor es el responsable de unificar la pena a cumplir.
En esta ocasión el TOF 2 entendió que por la gravedad de los delitos cometidos, el ex funcionario kirchnerista debe cumplir una pena unificada de 13 años de cárcel.