Condenable frase de Luis “Changui” Cáceres contra Milei: “Quizás se pega un tiro en la cabeza y nos soluciona un problema”
El histórico dirigente radical de Santa Fe Luis “Changui” Cáceres apuntó este jueves contra el presidente Javier Milei, a quién tildó de “psicótico”, cuestionó sus políticas económicas e internacionales y dejó una repudiable frase: planteó que quizás un día “no lo tienen muy medicado” y “se pega un tiro en la cabeza, nos soluciona el problema”.
En una entrevista radial, el radical y ex convencional constituyente calificó la gestión del Gobierno como una “atrocidad” y marcó: “Si los anteriores robaron, que creo que sí, estos lo están haciendo más rápido, a una velocidad impresionante. Quizás están previendo que les van a dar un boleo en el traste en algún momento”.
Además, cuestionó el “posicionamiento internacional” del presidente, a favor de Israel y Estados Unidos, y consideró: “Se le va a terminar yendo al carajo”.
“Estoy muy caliente realmente. Este muchacho que nos preside, el psicótico, por ahí nos termina solucionando el problema porque hace unos zafarranchos…Y cuando no lo tienen muy medicado, se pega un tiro en la rodilla, en el pie, por ahí se pega un tiro en la cabeza y nos soluciona el problema”, especuló de manera repudiable.
En diálogo con radio Splendid AM990, Cáceres consideró que “salir de esta situación va a demandar un esfuerzo de generaciones, una etapa de lucidez que tendría que invadirnos y hoy no tenemos”.
En ese sentido, se refirió a diálogos que ha mantenido con quienes no llegan a fin de mes pero volverían a votar a este Gobierno porque “sino vuelven los kukas” y calificó: “Están de la nunca. Porque este es un Gobierno que básicamente es de la derecha del peronismo”.
Además, refirió que “el país se va cada día más al carajo” y “los partidos políticos están más disueltos cada día, con falta de respuestas y falta de capacidad para generar una alternativa viable y creíble para la sociedad argentina”.
Respecto de la interna de su propio partido, consideró que “se está volviendo muy difícil la convivencia” y expresó: “Como expresión orgánica a nivel nacional, del radicalismo no queda un carajo, como tampoco queda del peronismo, en ningún lado”.
“El corrimiento hacia la derecha es impresionante”, evaluó sobre algunos dirigentes radicales y marcó: “La convivencia con gente que no tiene absolutamente nada que ver con el radicalismo, porque están en posiciones antagónicas, es una convivencia imposible. Van a contramano de todas las posiciones que el partido históricamente ha sostenido”.