Condena internacional: 14 países rechazan el plan de Israel para crear nuevos asentamientos en Cisjordania
Un bloque de 14 naciones, liderado por las principales potencias europeas y Japón, emitió una declaración conjunta condenando enérgicamente la decisión del gobierno de Israel de establecer 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada. El grupo advirtió que estas acciones unilaterales constituyen una violación directa del derecho internacional y amenazan la estabilidad regional.
La declaración, difundida por la Cancillería de Francia, cuenta con el respaldo de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Islandia, Irlanda, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega, España y el Reino Unido.
Los puntos centrales del reclamo:
Obstáculo para la paz: Los países firmantes enfatizaron que la expansión de colonias socava la implementación del plan de paz en Gaza y dificulta la transición hacia una resolución del conflicto.
Oposición a la anexión: El grupo reiteró su rechazo a cualquier forma de expansión territorial, incluyendo el polémico proyecto E1 y la creación de miles de unidades habitacionales adicionales.
Solución de dos Estados: La misiva reafirma el apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, sosteniendo que “no existe alternativa” a una salida negociada que reconozca a ambos Estados.
El anuncio israelí, impulsado por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, eleva a 69 el número de asentamientos legalizados o aprobados en los últimos tres años, profundizando la brecha diplomática con la comunidad internacional en un momento crítico para Medio Oriente.