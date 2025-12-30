Condena ejemplar para el conductor que circuló por las barrancas del Parque Urquiza
El Juzgado de Faltas de Paraná impuso una sanción ejemplar al conductor imprudente que se volvió viral tras manejar su camioneta por las barrancas del Parque Urquiza. La resolución establece una multa superior a los 30 millones de pesos, trabajos comunitarios durante el verano, la compra de 20 árboles para reparar el daño ambiental y la inhabilitación para conducir por un año.
La medida fue dispuesta por la jueza de Faltas N° 2, Marisol Poidomani, en el marco de las actuaciones contra Misael Fabián Reding, quien no se presentó ante la notificación oficial y fue declarado “en rebeldía”, situación considerada agravante en la causa.
Multa millonaria, tareas comunitarias y reparación ambiental
El fallo determinó una sanción económica de 22.800 Unidades Fijas (UF), lo que implica una erogación millonaria, ya que cada UF equivale al valor de un litro de nafta súper del Automóvil Club, según precisó Ahora.
Como parte de la reparación del daño al espacio público, el conductor deberá adquirir 20 árboles de lapacho amarillo en el Parque Botánico y entregarlos al Juzgado de Faltas en un plazo de 10 días. En el mercado, cada ejemplar cuesta entre $20.000 y $40.000.
La resolución especifica que los árboles deberán ser de buena calidad, con una altura de entre 1,8 y 2 metros, envasados, y con un diámetro de 1,5 a 2,5 centímetros a la altura del pecho.
Además, Reding deberá cumplir trabajos comunitarios consistentes en tareas de mantenimiento y limpieza del Balneario Thompson, en el horario de 11 a 16, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.
Un año sin licencia y secuestro del vehículo
Otra de las sanciones impuestas es la revocación de la licencia de conducir y la inhabilitación por 365 días corridos, plazo que comenzará a computarse desde la notificación oficial de la resolución. Asimismo, el fallo ordenó el secuestro de la camioneta Toyota involucrada en el hecho.