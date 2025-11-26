Concurso de Arquitectura 2025: Mención honorifica a un entrerriano
El Fondo Nacional de las Artes (FNA) dio a conocer los proyectos distinguidos en el Premio Arquitectura 2025: Anteproyecto de Creación de Espacios para el Desarrollo Artístico, una convocatoria que buscó reconocer propuestas innovadoras orientadas a fortalecer la producción y formación cultural en todo el país.
El jurado, integrado por Mónica Simón, Gustavo Raik y Agustín Ilutovich, evaluó las presentaciones y otorgó tres premios principales, además de tres menciones honoríficas no dinerarias.
El Primer Premio fue para Macarena Folgar (provincia de Buenos Aires) por su proyecto “La fábrica cultural”, una iniciativa que, según destacó el jurado, “revaloriza lo existente al optar por una nueva arquitectura que pasa susurrando y se cobija debajo de la estructura original”.
El Segundo Premio recayó en Jorge Luis (Jujuy), creador de “Museo abierto y centro de interpretación para las artes regionales de Purmamarca”. Para los evaluadores, se trata de un proyecto que “se apoya sobre lo urbano y se diferencia de las búsquedas de edificios icónicos en favor de un recorrido cultural bien inserto en su contexto”.
El Tercer Premio fue otorgado a Matías Ramón Salvatierra (Córdoba) por “Andar”, propuesta que, a criterio del jurado, “demuestra una sensibilidad por el paisaje con una correcta implantación, incorporando un buen diseño a la topografía del lugar”.
El director de Arquitectura del FNA, Marcelo Nougués, celebró el nivel de participación y afirmó: “Este concurso reafirma el rol de la arquitectura como motor cultural, capaz de generar ámbitos que potencien la creación y el intercambio artístico. La calidad y diversidad de las propuestas recibidas muestran una disciplina atenta al paisaje, al patrimonio y a las necesidades reales de cada comunidad. Quiero destacar especialmente el trabajo riguroso y la mirada plural del jurado, cuyo aporte ha sido fundamental para jerarquizar esta edición”.
Además, se otorgaron tres menciones honoríficas no dinerarias a los proyectos: “Lugares Ociosos para la Educación sin Lugar”, de Bruno Antonio Mercado (Entre Ríos); “LDAQA Centro de Producción Artístico”, de Adriana Noemí Premat (Chaco); y “Centro Cultural Célula”, de María Giuffra (CABA).
La convocatoria reafirma la apuesta del FNA por estimular propuestas arquitectónicas que fortalezcan la creación, la educación y el acceso al arte, promoviendo espacios culturales con identidad y arraigo en sus territorios.