Concovan a una marcha federal en defensa de la universidad, la ciencia y la salud pública
El sistema universitario nacional, junto con la comunidad del Hospital Garrahan, convocó a la marcha federal en defensa de la universidad pública, la ciencia y la salud, que se realizará este miércoles 17 de septiembre en todo el país.
En Santa Fe, la movilización saldrá a las 17 horas desde Av. de los 7 Jefes y Bv. Gálvez (alrededores de Canal 13) y se dirigirá hacia el Rectorado de la UNL, donde a las 18 horas se desarrollará el acto central con la entonación del Himno Nacional y la lectura de un documento conjunto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
Apagón nacional previo
En la previa, este martes a las 20 se convoca a un apagón en todo el país, bajo el lema: “Sin Educación, sin Salud y sin Ciencia no hay desarrollo para el país”. La acción busca visibilizar el rechazo a los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan.
Rechazo al veto presidencial
Durante la conferencia de prensa realizada en el Rectorado de la UNL, el rector Enrique Mammarella afirmó:
“Convocamos a toda la ciudadanía a acompañarnos en estas acciones en rechazo al veto presidencial. Invitamos a sumarse al apagón de hoy y a la marcha nacional de mañana. Aquí en Santa Fe concentraremos en Canal 13 y marcharemos hacia el Rectorado”.
Mammarella detalló que el presupuesto universitario previsto para 2025 asciende a 4,785 billones de pesos, lo que representa un 25% de aumento respecto al año anterior, frente a una inflación interanual del 33,6%, lo que “confirma que las universidades quedan por debajo de la inflación”.
Voces de la comunidad universitaria
- El decano de la UTN Regional Santa Fe, Eduardo Donnet, señaló que la situación económica impacta en los estudiantes y en el equipamiento académico: “Seguimos funcionando gracias al orden institucional, pero sin poder proyectar a futuro ni mejorar la calidad de nuestras prácticas”.
- En representación de los docentes, Guillermo Munné (ADUL) resaltó que es responsabilidad del Congreso “ratificar la vigencia de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica”.
- El secretario general de APUL, Rubén Núñez, expresó que la pérdida del poder adquisitivo afecta tanto la calidad laboral como la calidad de vida de los trabajadores universitarios.
- Desde el movimiento estudiantil, Roberto Longo, presidente de la FUL, confirmó la participación de los centros de estudiantes y reclamó mejoras en las becas universitarias, que actualmente son de 35 mil pesos, monto que consideró insuficiente.
Una convocatoria plural
La conferencia contó también con la participación de Eduardo Donnet y Eva Casco (UTN Santa Fe), Lucila Rossi Gerard (FAGDUT), Laura Tarabella (FHUC-UNL), Sergio Consentino (FADU-UNL), Nidia Maidana (ADUL) y Adrián Bolatti, entre otros dirigentes.
La consigna de la jornada será “No al veto – Sí a la universidad pública – Sí a la salud pública”, e invitan a la ciudadanía a sumarse portando banderas argentinas.