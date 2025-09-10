Concordia: una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina en una pelea entre dos familias
Una adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina de 26 años durante una violenta pelea entre dos familias en el barrio La Llamarada de Concordia. La víctima, identificada como Jésica Noemí Bravo, murió camino al hospital y dejó cuatro hijos pequeños. El hecho generó una fuerte conmoción y reclamos por denuncias previas que no fueron atendidas.
El enfrentamiento ocurrió este martes por la tarde en calle Liebermann, donde las familias Priette y Sampietro protagonizaron una acalorada discusión. Según confirmó el jefe de la Departamental de Concordia, comisario José María Rosatelli, la disputa se originó por una cámara de seguridad que una de las familias consideraba invasiva.
Personal de la Comisaría 4ª fue alertado cerca de las 17:30, y al llegar encontró un tumulto con insultos y agresiones. En ese contexto, la adolescente identificada como A.E.P. salió con un cuchillo y apuñaló en el pecho a Bravo. La herida alcanzó el corazón y, aunque vecinos la trasladaron de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, los médicos no pudieron salvarla.
Rosatelli precisó que nueve personas fueron demoradas, seis de ellas mujeres. Además, tres eran menores de entre 14 y 16 años, alojadas en una residencia del COPNAF, entre ellas la presunta autora del homicidio.
Reclamo a la Justicia por denuncias previas
El propio jefe policial reconoció que no era la primera vez que ocurrían enfrentamientos entre ambas familias. “Ya habían existido peleas anteriores. Consta que en los últimos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones que fueron elevadas a la Fiscalía”, señaló.
Los familiares de la víctima apuntaron a la falta de respuestas judiciales. Sheila Bravo, hermana de Jésica, manifestó: “Hace dos meses venimos con denuncias con una menor que me tiene cansada, que me ha pegado y que yo, por ser mayor, nunca pude defenderme porque me iban a meter presa. Hoy recién nos atienden después de tantas denuncias que se podían haber evitado. Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes”.
Visiblemente quebrada, agregó: “La impotencia, tristeza y angustia que tenemos como familia es tremenda. Nos dejaron a cuatro criaturas sin mamá. Cuatro denuncias hay hechas contra esta persona y nadie hizo nada”.
El expediente judicial quedó en manos de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, en medio de fuertes cuestionamientos por la actuación previa de la Justicia y el hecho de que la agresora es menor de edad.