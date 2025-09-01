Concordia será sede de la primera Feria Provincial del Libro con entrada libre y gratuita
La primera edición de la Feria Provincial del Libro se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia, con entrada libre y gratuita. El evento contará con autores invitados, editoriales de la provincia y la región, espectáculos de música, danza y teatro, y está organizado por el Gobierno de Entre Ríos junto a la municipalidad local.
La programación comenzará el jueves 4 a las 10 horas, con actividades para infancias y escuelas, incluyendo talleres, lecturas y juegos. El acto de apertura oficial será el viernes a las 12:15 horas. Como cierre de la feria, se realizará la peña Cuac! con música y humor, conducida por Lalo Mir, el sábado a las 20 horas.
Autores invitados:
- María Teresa Andruetto (jueves 18 hs.)
- Carlos Skliar (jueves 19 hs.)
- Marcelo Birmajer (viernes 18 hs.)
- Guillermo Martínez (viernes 19 hs.)
- La Cope (sábado 18 hs.)
- Tute (sábado 19 hs.)
Agenda de espectáculos:
- La Hora de las Ciudades (con artistas locales):
- Jueves 4/9 a las 17 hs., Bovril
- Viernes 5/9 a las 17 hs., Gualeguay
- Sábado 6/9 a las 17 hs., Federación
- Conduce: Roberto Romani
- Programa Doble:
- Jueves 4/9 a las 20 hs., narración oral de Víctor Villarraza y teatro con la obra El corazón del actor del elenco Teatro Del Bardo
- Fogón Entrerriano:
- Viernes 5/9 a las 20 hs., música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes
- CUAC!:
- Peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir, sábado 6/9 a las 20 hs.
- Participantes: Juan Manuel Bilat y su grupo, Jacinto Echandía, Beba Wine, Eduardo Etchepare, José Lalo Álvarez y La Pastelería 1026. Artistas invitados: María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo
Recorridos literarios:
- Nave Literaria: paseo fluvial por el río Concordia hacia Salto, Uruguay, con historias e información cultural (actividad arancelada, con inscripción)
- Bus Literario: recorrido por las calles de la ciudad con lecturas e información cultural (actividad gratuita, con inscripción)
