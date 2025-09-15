Concordia: se concretó un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos en el hospital Masvernat
Dos personas en lista de espera podrán acceder a un trasplante gracias a un procedimiento de donación de órganos y tejidos realizado este domingo en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Se trata del segundo operativo de 2025 en dicho nosocomio.
En lo que va del año, la provincia ya suma 59 procedimientos de donación. En esta ocasión, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) destacó la experiencia y el compromiso de la Unidad Coordinadora de Trasplante y de todo el equipo de salud del hospital que acompañó el proceso.
El gesto solidario de una familia entrerriana, que respetó la voluntad expresada por la persona fallecida, permitirá mejorar la calidad de vida de los receptores. El Ministerio de Salud de Entre Ríos agradeció la decisión, resaltando que, aun en medio del dolor, fue posible dar una nueva oportunidad de vida.
Asimismo, se subrayó el compromiso del personal sanitario y de la comunidad entrerriana con la donación, considerada un acto de profunda solidaridad.