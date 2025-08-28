Concordia recibe a más de 450 jóvenes en las finales de los Juegos Deportivos Entrerrianos 2025
Este jueves 28 y viernes 29 de agosto, Concordia se convierte en el escenario de las finales de los Juegos Deportivos Entrerrianos 2025, con la participación de más de 450 chicos y chicas que competirán en atletismo, hockey sobre césped y vóley playa.
La propuesta, impulsada por la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, en articulación con la Municipalidad de Concordia, busca fortalecer el vínculo entre deporte, inclusión y participación juvenil en toda la provincia.
El acto inaugural estará encabezado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto al director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y autoridades municipales. La apertura oficial será este jueves a las 14 en el Estadio Ciudad de Concordia, y desde las 15 iniciarán las primeras competencias.
Las disciplinas tendrán lugar en diferentes sedes: el atletismo en la pista del Polideportivo, el hockey sobre césped en el Club Salto Grande y el vóley playa en la Zona Verde de la Costanera. Las finales se disputarán el viernes, en una jornada que combinará intensidad competitiva e integración entre atletas de distintas localidades entrerrianas.
De esta forma, Concordia vuelve a ser epicentro del deporte provincial, ofreciendo un espacio de encuentro donde se conjugan la competencia, la convivencia y la proyección de nuevos talentos.
El calendario de los Juegos continuará en otras ciudades: Chajarí, el 2 y 3 de septiembre, con básquet 3×3 y vóley; Concepción del Uruguay, del 8 al 10 de septiembre, con deporte adaptado; y Gualeguaychú, del 23 al 25 de septiembre, con adultos mayores.