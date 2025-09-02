Concordia lanzó la 31ª edición de la Pesca del Bagre Amarillo
Este sábado 6 y domingo 7 se desarrollará la Pesca del Bagre Amarillo, cuya conferencia de prensa de presentación tuvo lugar en Concordia. En conjunto con la organización, la Codesal lleva adelante trabajos en el camping La Tortuga con el objetivo de fortalecer el deporte y el turismo sustentable en la región.
La edición 2025 del certamen ya había tenido una instancia de difusión en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, bajo el marco de ExpERiencia Lago Salto Grande. En esta oportunidad, el lanzamiento local generó gran expectativa, con más de 50 equipos inscriptos, lo que confirma el interés de pescadores tanto locales como de otras provincias.
Durante la presentación, se subrayó el trabajo integral de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), que depende de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello. En el camping La Tortuga se realizan tareas de saneamiento, mantenimiento e intervenciones sanitarias, reafirmando el compromiso ambiental y comunitario.
El presidente de la Codesal, Eduardo Cristina, remarcó la articulación entre organismos provinciales y locales para consolidar la pesca deportiva y el turismo sustentable en Entre Ríos, destacando que estos eventos aportan al desarrollo económico, cultural y recreativo de la región.
Concordia ya se prepara para un fin de semana de fiesta deportiva, en el que la naturaleza, la tradición y el turismo se conjugan, reafirmando el valor del Encuentro del Bagre Amarillo como uno de los torneos más emblemáticos del calendario provincial.