Concordia inicia la vacunación focalizada contra el dengue para personas que ya tuvieron la enfermedad
El hospital Hospital Delicia Concepción Masvernat pondrá en marcha una nueva etapa del plan focalizado de vacunación contra el dengue en la provincia. Desde el miércoles 18, se inmunizará en Concordia a personas de entre 15 y 39 años que hayan padecido la enfermedad. Luego, la estrategia se extenderá progresivamente a otras localidades.
La vacunación focalizada es una estrategia nacional destinada a jurisdicciones con mayor incidencia de casos. En ese marco, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió recientemente 2.000 dosis de la vacuna Qdenga, que requiere un esquema de dos aplicaciones, y que se suman a las ya aplicadas durante 2024 y 2025.
Para el inicio de esta etapa, el vacunatorio del hospital Masvernat recibió 600 dosis, tras la definición operativa realizada por la Dirección General de Epidemiología, que identificó a Concordia como zona prioritaria por sus antecedentes de casos confirmados.
Quiénes pueden acceder a la vacuna
La convocatoria no es abierta a toda la comunidad, sino que está dirigida a una población objetivo específica:
- Personas que hayan tenido dengue y estén notificadas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, según el listado provisto por Epidemiología.
- Personas que hayan cursado la enfermedad pero no estén notificadas, quienes deberán presentar un certificado médico donde conste la fecha de inicio de síntomas.
Quienes cumplan con estas condiciones deberán presentarse en el vacunatorio del hospital, desde el miércoles 18 de febrero, en el horario de 8 a 16, con documentación que acredite su identidad. Desde la institución aclararon que no habrá convocatoria personalizada, por lo que no se enviarán mensajes ni se realizarán llamados telefónicos.
Finalmente, se recordó que, si bien la vacuna disminuye el riesgo de formas graves de la enfermedad, no reemplaza las medidas de prevención, como la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelente y la consulta temprana ante la aparición de síntomas.