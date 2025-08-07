Concordia fue sede del primer Foro sobre la Ley de Mecenazgo Deportivo
En la ciudad de Concordia se llevó a cabo el primer foro provincial sobre la Ley de Mecenazgo Deportivo, una herramienta clave para promover el financiamiento de proyectos deportivos mediante el acompañamiento del sector privado.
La jornada fue organizada por la Secretaría de Deportes, que depende de la Secretaría General de la Gobernación encabezada por Mauricio Colello, en el marco de un trabajo articulado para fortalecer a clubes, asociaciones y entidades deportivas de Entre Ríos.
Durante el encuentro, Colello remarcó: “Desde el gobierno provincial venimos trabajando para fortalecer el entramado deportivo de Entre Ríos con herramientas concretas. Esta ley no sólo promueve el desarrollo del deporte, sino que también construye puentes con el sector privado, generando un círculo virtuoso entre inclusión, comunidad y responsabilidad social empresarial”.
La actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Concordia y convocó a dirigentes deportivos, profesores, representantes institucionales y autoridades provinciales, con el objetivo de seguir fortaleciendo esta herramienta estratégica para el desarrollo del deporte entrerriano.
Estuvieron presentes el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden; el abogado especialista en derecho deportivo y redactor del proyecto, Fernando Spiazzi; y la subsecretaria de Deportes de Concordia, Ivana Pérez. También participaron la concejal Verónica Del Boca y el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari.
El foro convocó a representantes de clubes, asociaciones, federaciones, entrenadores y profesionales vinculados al ámbito deportivo, interesados en conocer en profundidad una norma que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y que espera su tratamiento en el Senado provincial.
En su intervención, Uranga subrayó el impacto que tendrá la normativa:
“Vamos a hablar de la herramienta, son las cosas que llegan para quedarse. Un beneficio a veces dura un tiempo y se termina. Esto vino para quedarse”, afirmó. Además, destacó: “Es la herramienta más importante en la historia de generación de recursos para el deporte entrerriano”.
El funcionario también resaltó la posibilidad de continuar el diálogo con legisladores:
“Por ahora tiene la aprobación de Diputados. Vamos a concurrir a una reunión con la comisión del Senado, que está muy interesado en poder hablar con nosotros”, adelantó.
Uranga enfatizó el carácter inclusivo de la iniciativa:
“Leyes de mecenazgo hay muchas, pero como ésta, entrerriana; como ésta que se está planteando, no hay ninguna. Porque abarca al 100 por ciento de los clubes de la provincia, al 100 por ciento del colectivo de asociaciones civiles y deportivas”.
El foro se consolidó como un espacio de intercambio de ideas y opiniones entre los diversos actores del entramado deportivo. En ese sentido, Uranga celebró la participación activa:
“De estas charlas saldrán las mejores propuestas para que, una vez que se sancione la ley, se reglamente con el mayor consenso posible”, afirmó.
El proyecto de ley tiene como objetivo regular el aporte del sector privado al financiamiento de proyectos deportivos sin fines de lucro, mediante un esquema de patrocinio que permite vincular la imagen institucional de las empresas con propuestas de alto impacto social y comunitario.