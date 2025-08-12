Concordia: finalizó la remodelación integral de la Escuela N°6 “Gral. San Martín”
La Comisión Administradora para el Fondo de Salto Grande (Cafesg), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, anunció la finalización de una nueva obra del Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar en el departamento Concordia. Con una inversión superior a 70 millones de pesos, se remodeló el comedor escolar y se mejoró el sistema de desagües de la Escuela N°6 “Gral. San Martín”.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó: “Estas obras no son sólo ladrillos y caños nuevos: son un mensaje claro de que la educación es prioridad y de que el Estado está presente para garantizar que nuestros chicos y docentes tengan espacios dignos, seguros y preparados para el futuro”.
Una obra integral para mejorar la vida escolar
El proyecto tuvo como objetivo resolver problemas de funcionalidad y deficiencias edilicias que afectaban el bienestar de estudiantes y personal docente. La intervención incluyó la modernización del comedor, la cocina y el baño del personal, que antes sufrían hundimiento de pisos, filtraciones, inundación de pasillos y fallas eléctricas.
Durante la firma del Acta de uso de las nuevas instalaciones, el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, expresó: “Trabajamos todos los días para que momentos como estos lleguen y la comunidad educativa pueda empezar a disfrutar de la obra terminada”.
El intendente de Concordia, Francisco Azcue, resaltó la importancia del trabajo conjunto: “Es muy importante que las obras lleguen directo a nuestras comunidades. Estamos trabajando articuladamente con provincia, Cafesg, la Dirección Departamental de Escuelas y otros organismos, y lo vamos a seguir haciendo para que cada concordiense vea los resultados de una gestión eficiente”.
Por su parte, la rectora, Mariel Tambucho, celebró: “Ahora contamos con un comedor amplio, cómodo y moderno, donde no solo hay nutrición sino también instalaciones seguras para enseñar y fomentar hábitos alimenticios”.
Participación y compromiso
En el acto también estuvieron presentes el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari; el subsecretario de Educación, Carlos Gatto; el vocal de Cafesg, Martín Dri; autoridades escolares y medios de comunicación.
Esta obra se enmarca en el compromiso del Gobierno de Entre Ríos y Cafesg de invertir en infraestructura educativa y hospitalaria de la región de Salto Grande, priorizando espacios funcionales, seguros y dignos para toda la comunidad.