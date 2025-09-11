Concordia: el empleo en software creció un 1900% en seis años y proyectan llegar a mil puestos
Concordia experimentó un salto histórico en el sector tecnológico, pasando de 20 personas empleadas en programación en 2019 a más de 400 trabajadores en 2025, lo que representa un crecimiento del 1900%. El impulso llegó de la mano de diversas iniciativas público-privadas y del ecosistema emprendedor, en una ciudad que el INDEC ubica como la cuarta más pobre del país.
Este mes, el desarrollo tecnológico local tendrá su vidriera en el CONERTECH, el evento más importante de la economía del conocimiento en Entre Ríos.
Blas Briceño, miembro de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) y CEO de Finnegans, subrayó: “Si logramos que en diez años haya mil personas en Concordia trabajando en empresas de software, habremos cambiado la matriz productiva de la región. Cuando empezamos soñábamos con 200 puestos y hoy ya son 400”.
Concordia Programa, el punto de partida
El caso emblemático fue Concordia Programa, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, junto a Finnegans y la CESSI. Con más de 4.000 inscriptos, certificó a 433 personas y derivó en la creación de 400 puestos de trabajo en software.
Uno de los egresados, Marcelo Baldini, que ya lleva cuatro años en Finnegans, destacó: “Hay un muy buen ambiente laboral y mis superiores siempre me acompañaron”.
Por su parte, otro participante resaltó que estas iniciativas muestran que “hay oportunidades en Concordia, cuando muchos jóvenes creen que solo existen en las grandes ciudades”.
Nuevas oportunidades y programas de formación
Desde 2021, Finnegans consolidó una planta de más de 60 empleados locales y desarrolló iniciativas conjuntas con ONGs como Volando Alto, que acompaña a estudiantes secundarios con nivelación educativa a través del programa +Oportunidades.
A nivel universitario y terciario, se destacan los Bootcamps CRISALIS, un programa intensivo que ofrece experiencia práctica y una remuneración económica. En su sexta edición, 16 jóvenes participan actualmente, sumando más de 55 egresados desde 2022.
Un sector en crecimiento nacional
El software y los servicios informáticos en Argentina sumaron más de 60 mil empleos en la última década, según la CESSI. Solo en 2024 se generaron 6.100 nuevos puestos, con un crecimiento del 4% interanual. Concordia ya es parte de esa transformación, y sus actores apuntan a que el sector tecnológico sea motor clave del desarrollo económico regional.