Concordia: detienen en Barrio Belgrano Sur a un prófugo con Notificación Roja de Interpol
En el marco de un Operativo de saturación en el Barrio Belgrano Sur de Concordia, personal de la Comisaría 3ª detuvo a un prófugo sobre el que pesaba una Notificación Roja de Interpol emitida por la Justicia de Uruguay.
Según se informó, durante las tareas de prevención los efectivos identificaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó huir por las vías del ferrocarril.
En esa fuga, el sospechoso se descartó de diversos elementos, pero fue rápidamente aprehendido e identificado.
Sobre el sujeto, de apellido Araujo, pesaba una Notificación Roja de Interpol (Oficio N° 303/2026) con fecha de publicación del 23 de febrero de 2026, librada por la Justicia de la ciudad de Salto, Uruguay.
Araujo se encontraba prófugo tras fugarse de su arresto domiciliario en Salto, donde cumplía una condena de 5 años y 6 meses.
Los delitos por los que se lo requiere incluyen receptación, tráfico interno de armas de fuego y municiones y suministro reiterado de sustancias estupefacientes prohibidas.
Al momento de la detención, la policía procedió al secuestro de elementos vinculados al narcotráfico y al mercado ilegal de armas.
Se trata de 28 envoltorios de cocaína, con un pesaje total de 42,6 gramos; 9 cartuchos calibre 32 y 24 cartuchos calibre .22; $866.800 pesos argentinos y $8.000 pesos uruguayos; además de una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos de corte.
En esta línea, el Ministerio de Seguridad y Justicia tomó contacto con la OCN Interpol Montevideo para iniciar los trámites correspondientes de extradición.
Según se indicó, se busca garantizar el cumplimiento de los tratados bilaterales y del Mercosur en materia de cooperación judicial y policial.
El detenido permanecerá bajo custodia preventiva en Entre Ríos hasta que se formalice su traslado a la República Oriental del Uruguay.