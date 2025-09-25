Concluyó la etapa piloto de evaluación nutricional en escuelas con comedores de Paraná
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de Uader, finalizó este miércoles las pruebas piloto en la ciudad de Paraná para la evaluación del estado nutricional de niños de escuelas primarias públicas con comedores escolares.
En la Escuela Gaucho Rivero, se desarrolló un relevamiento de peso y talla a estudiantes de 2° y 6° grado, con la participación de más de 80 alumnos. La iniciativa forma parte de un proyecto interinstitucional que busca fortalecer la salud de los niños entrerrianos.
Hacia una implementación provincial
“Este trabajo previo nos va a permitir implementarlo en todo el territorio, poder hacer un diagnóstico más profundo y conocer cómo están nuestros niños en la provincia”, sostuvo la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, durante la jornada.
La finalización de esta primera etapa piloto en escuelas de Paraná permitirá ajustar detalles técnicos y metodológicos antes de dar inicio a la implementación de los controles de peso y talla en el resto de la provincia.
Trabajo articulado
Del cierre participaron el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini; el decano de la FCVyS, Aníbal Sattler; y la vicedecana, Yanina Schmidt.
Con estas acciones, el gobierno provincial busca promover la salud y prevenir enfermedades, a partir de la educación, la articulación interinstitucional y la generación de conocimiento.