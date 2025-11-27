Concluyó la etapa escolar de la campaña de prevención de pediculosis y escabiosis impulsada por la Municipalidad de Paraná
La Municipalidad de Paraná dio por finalizada la etapa escolar de la campaña de prevención de pediculosis y escabiosis, una iniciativa destinada a prevenir el contagio, detectar casos de manera temprana y aplicar tratamientos efectivos mediante acciones educativas, higiénicas y farmacológicas dirigidas a la comunidad.
Las intervenciones se desarrollaron en distintas instituciones educativas de la ciudad, combinando propuestas informativas y actividades lúdicas para facilitar la comprensión de niños y niñas. Este jueves se realizó el último encuentro con estudiantes de la escuela Álvarez Condarco.
La campaña continuará durante el verano en las colonias de vacaciones, mientras que los Centros de Salud Municipales seguirán entregando de manera gratuita los medicamentos correspondientes para cada enfermedad.
La subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, subrayó que se trató de un trabajo integral de prevención y promoción de hábitos de higiene, destinado a alumnos de nivel inicial y primer grado. “Es importante que las familias estén informadas sobre estas enfermedades y que sepan que pueden concurrir a su centro de salud más cercano para asesorarse con los profesionales”, señaló.
Por su parte, María Eugenia Pretz, docente de la escuela Álvarez Condarco, valoró la experiencia: “Son temas importantes que se abordan de manera didáctica para llegar con más facilidad a los chicos, una metodología que aplicamos siempre desde la institución con temas de salud”. Destacó además la presencia del equipo municipal: “Es una buena manera de que los chicos, que son los mejores promotores, lleven estas experiencias a sus casas”.