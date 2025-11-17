Concluyó el ordenamiento y traslado de vehículos preventivamente secuestrados en ruta nacional 12
El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de Entre Ríos, informó que finalizó con éxito el operativo para el ordenamiento y traslado de vehículos preventivamente secuestrados. El operativo, que se extendió desde el 14 de abril hasta el pasado 8 de octubre, cristalizó el movimiento de un total de 175 unidades.
La acción tuvo como objetivo principal liberar el espacio y subsanar la mala imagen que generaba la acumulación de autos sobre la banquina de la ruta nacional 12 y en el predio adyacente al puesto de control vial Brazo Largo, un punto neurálgico en el ingreso a la provincia.
Para la realización del traslado, se requirió una importante logística, que incluyó la utilización de los móviles policiales 1439 con tráiler, la Grúa Policial (Móvil 292) y el Móvil 811. La tarea fue posible gracias a la colaboración interinstitucional con Vialidad provincial y nacional.