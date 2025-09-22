Concluyó con alta participación la convocatoria de poesía del Concurso Juan L. Ortiz
La Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, anunció que finalizó con una gran participación la convocatoria en el género poesía del Concurso Juan L. Ortiz. Los autores seleccionados se darán a conocer el 18 de octubre.
Más de 170 obras literarias participaron en esta edición, que busca promover y reconocer la creación poética en la provincia.
El jurado encargado de la evaluación está integrado por:
- Alejandro Bekes, poeta, ensayista y traductor, ganador del Premio Fray Mocho 1989 por su libro Camino de la noche.
- Juan Meneguín, escritor y docente, galardonado con el Premio Fray Mocho 1999 por Religión de Misterios.
- Dra. Alfonsina Kohan, investigadora y docente universitaria, Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con destacados aportes en crítica y bibliografía sobre la literatura entrerriana.
Durante las próximas semanas, el jurado realizará la lectura y análisis de las obras para emitir su veredicto final.
El Concurso Juan L. Ortiz se consolida año tras año como un espacio de estímulo y reconocimiento a la poesía, rindiendo homenaje a una de las figuras centrales de la literatura entrerriana y argentina.