Concluyeron las obras de mejora del sistema de agua potable en la zona sur de Paraná
Finalizaron los trabajos de mejora en el sistema de distribución de agua potable en la zona sur de la ciudad, llevados adelante en el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable, con el objetivo de optimizar el abastecimiento y la calidad del servicio.
Las tareas realizadas permitirán habilitar y reforzar el suministro a través de una nueva red, lo que redundará en una mejora significativa del abastecimiento hacia el Hospital de la Baxada “Doctora Teresa Ratto”, instituciones educativas ubicadas en el sector y distintos barrios de la zona sur.
Con la culminación de las intervenciones, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina. Según se informó, la recuperación del suministro será gradual y progresiva durante las próximas horas, y se estima que entre la madrugada y la mañana de este viernes el sistema tienda a normalizarse completamente en los sectores afectados.